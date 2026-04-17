Tokat'ta çıkan yangında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen Zekiye Şimşek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi Niksar'da toprağa verildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İlçede çıkan yangında yaralanan ve Kayseri'deki hastaneye sevk edilen Zekiye Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şimşek'in cenazesi, Niksar ilçesinde Keşfi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Melikgazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Niksar ilçesinde 12 Nisan'da Songül G'ye ait iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen Zekiye Şimşek hastaneye kaldırılmış, Niksar'daki müdahalenin ardından Kayseri'ye sevk edilmişti.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu