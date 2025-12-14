Tokat'ta hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
F.T. idaresindeki 61 AEC 035 plakalı hafif ticari araç, Niksar-Reşadiye kara yolu Cami Dere mevkisinde İ.K. idaresindeki tırla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan Ş.A, H.A, D.G. ile A.Ş. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel