Niksar'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Niksar'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evin bahçe çitinde sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın ardından kedi serbest bırakıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evin bahçe çitinde sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bağlar Mahallesi'nde bahçeden ses geldiğini fark eden vatandaşlar, bir kedinin tel çitlere sıkıştığını görünce itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtararak serbest bıraktı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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