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Niksar'da okul çevresi ve servis denetimleri Kaymakam Perçi koordinasyonunda sürüyor

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Niksar'da öğrencilerin güvenli ve huzurlu eğitim alabilmesi için okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri sürüyor. Kaymakam Kadir Perçi koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri, okul giriş çıkış saatlerinde okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarını denetliyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri sürüyor.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi'nin koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul giriş ve çıkış saatlerinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamalarda, okul çevreleri kontrol edilirken öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler de titizlikle yürütülüyor.

Kaymakam Kadir Perçi, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, "Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri en önemli önceliklerimizden biridir. Eğitim kurumlarımızın çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, öğrencilerimizin okullarına güvenle ulaşmaları ve ailelerimizin içlerinin rahat olması için ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın güvenliği konusunda hiçbir ihmale fırsat vermeden denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Niksar'da öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve eğitim ortamında huzurun korunması amacıyla güvenlik uygulamalarının sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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