Niksar'da öğretmenler korosu konser verdi

Tokat'ın Niksar ilçesinde öğretmenler korosu konser verdi.

Kaymakam Kadir Perçi'nin koordinasyonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve ilçede görev yapan öğretmenlerden oluşan koro, Vakıf İş Merkezi Sinema Salonu'nda sahne aldı.

Konsere Kaymakam Kadir Perçi ve eşi Fadime Perçi, Belediye Başkan Vekili Çağrı Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Akif Karataş, CHP İlçe Başkanı Pelin Buket Olcay, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler, kurum müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaymakam Perçi, emeği geçen öğretmen ve idarecilere teşekkür ederek, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin öğrencilerin çok yönlü gelişimine önemli katkı sunduğunu belirtti.