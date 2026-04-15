Niksar'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi.

İlçesine bağlı Gürçeşme beldesinde bulunan Şehit Yılmaz Dağcı İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler için oluşturulan uygulamalı trafik eğitim parkurunda akülü araçlar kullanıldı.

Eğitim kapsamında öğrencilere yaya geçitlerinde araç ve yayaların uyması gereken kurallar, trafik işaret levhalarının önemi ve trafik ışıklarında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Ayrıca araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemi, kara yolunda bulunan yaya ve bisiklet yollarının doğru kullanımı ile yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi konularında da bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, uygulamalı eğitimlerle çocuklarda trafik bilincinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
