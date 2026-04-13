Niksar'da Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2026 yılı birinci olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı faaliyetleri değerlendirildi ve 2026 yılı hizmet planlamaları yapıldı. Ayrıca Birlik Encümen Üyeleri belirlendi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2026 yılı birinci olağan meclis toplantısı, Kaymakam Kadir Perçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Perçi, İl Genel Meclisi üyeleri ile köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, birliğin 2025 yılı faaliyetleri değerlendirilirken, 2026 yılında köylere yönelik yapılması planlanan hizmetler ele alındı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan oylama sonucunda İl Genel Meclisi üyelerinden Mustafa Eraslan ve Tahsin Çavuş, muhtarlar arasından ise Bahattin Küçükçü ile Hüseyin Hasbolat Birlik Encümen Üyeliğine seçildi.

Toplantıda konuşan Perçi, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında birlik ve koordinasyonun önemine vurgu yaparak, alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
