Haberler

Niksar'da kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niksar'da Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bureau Amirliği ekiplerince düzenlenen bilgilendirme çalışması ile kadınlara 6284 Sayılı Kanun hakkında haklar ve şiddetle mücadele yöntemleri anlatıldı.

TOKAT (AA) — Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Niksar Kaymakamı Kadir Perçi koordinasyonunda 6284 Sayılı Kanun kapsamında ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışan kadınlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

06-07 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen çalışmalarda, kadınlara şiddetle mücadele kapsamında sahip oldukları haklar hakkında bilgi verildi. Ekipler tarafından dağıtılan broşürlerde, şiddete maruz kalan kişilerin yararlanabileceği haklar, şiddet uygulayan kişiler hakkında alınabilecek tedbir kararları ile şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgiler yer aldı.

Ayrıca kadınlara, acil durumlarda kullanılabilecek 112 Acil Çağrı Merkezi ile KADES uygulaması hakkında da bilgilendirme yapılarak, uygulamanın kullanım şekli anlatıldı.

Kaymakam Perçi, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık çalışmalarının önemine dikkati çekerek, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz

ABD "Yanıt bekliyoruz" dedi, İran açıklama yaptı! Bir de tehdit var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in SAHA 2026 ziyaretine gönderme

Erdoğan'dan Özel'in bu pozlarına gönderme! Yine o sözünü hatırlattı
Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi

Yeni valiyi karşılama töreninde protokol krizi
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı

"Nerelisin?" sorusuna verdiği yanıt Rus askerlerini şaşkına çevirdi
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in SAHA 2026 ziyaretine gönderme

Erdoğan'dan Özel'in bu pozlarına gönderme! Yine o sözünü hatırlattı
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali