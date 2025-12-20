Haberler

Tokat'ta seramik eğitimi alan kadın süs eşyaları yapıyor

Tokat'ta seramik eğitimi alan kadın süs eşyaları yapıyor
Tokat'ın Niksar ilçesinde seramik eğitimi alan Nesrin Yaramış, 2 yıldır süs eşyaları üreterek hem el sanatlarını yaşatıyor hem de yerel ürünlere talep artışı sağlıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde seramik eğitimi alan kadın, 2 yıldır bu alanda süs eşyaları yapıyor.

İlçede yaşayan Nesrin Yaramış, 2023 yılında keçeden süs eşyası yapımını bıraktı. Seramik eğitimi alan Yaramış, son 2 yıldır ilçe merkezindeki dükkanında mesleği sürdürüyor.

Nesrin Yaramış, AA muhabirine, 2000 yılından bu yana el sanatlarıyla uğraştığını söyledi.

Önce 13 yıl keçe sanatı ile uğraştığını belirten Yaramış, "Yün keçe ile birçok süs eşyası, dekoratif ürünler yaptım. Daha sonra keçe işini yapmaktan vazgeçtim. Seramik ile tanıştım. 2 yıldır bunun üzerine eğitim aldım. Seramikte çok geniş bir alan var. Dekoratif süs eşyaları, bardaklar, kuklalar, her şey yapılabiliyor. Duvar süsleri seramikten yapılıyor. Seramik, fabrikasyon şeklinde yapılan bir şey. El sanatlarıyla da yapılıyor." dedi.

Tokat ve Niksar'a özgü çalışmaları olduğunu anlatan Yaramış, şunları kaydetti:

"Bir camimizin kapısının üstünde rölyef var. Onu çalıştım ben. Çok da güzel oldu. Niksar resimleri yapıyoruz. Ürünlere talep var aslında, gayet güzel. Festivallerde stant açıyoruz. Orada satmaya çalışıyoruz ürünlerimizi, dükkanımıza gelip alan müşterilerimiz oluyor. Dışardan gelen turistler alıyor. Genelde süs eşyası ve hediyelik olarak satıyoruz."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
