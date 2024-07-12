Niksar'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ekrem Çeçen başkanlığında Niksar Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Pur, Niksar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şakir Bolat ile ilçedeki idari birimlerimizin amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bolat, buradaki konuşmasında, ?2023-2024 eğitim öğretim yılında 264 kurs açıldığı, bunlardan 245'inin tamamlandığı söyledi.

Toplam kursiyer sayısının 5 bin 133 olduğu bildiren Bolat, kursiyerlerin yüzde 72'sinin kadınlardan oluştuğunu vurguladı.

Bu yıl 674 açık öğretim öğrencisinin işlemlerinin de yürütüldüğüne işaret eden Bolat, yeni eğitim öğretim yılında kurs sayısını 300, kursiyer sayısını ise 7 bin 500'lere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kurum ve kuruluşların desteğiyle yeni öğretim yılında ihtiyaçların analizi yapılarak kursları açmaya çalışacaklarını dile getiren Bolat, Niksar Halk Eğitimi Merkezi binasının eski ve yetersiz olduğunu, bu nedenle yeni bir binaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kaymakamı Çeçen, toplantının ve alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, katılanlara teşekkür etti.