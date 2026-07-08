Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 34 GOL 924 plakalı hafif ticari araç, Niksar-Ünye kara yolu Çamiçi Yaylası mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki İ.E.Y, A.Y, H.E.Y, R.T.Y. ve R.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu