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Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki 34 GOL 924 plakalı hafif ticari araç, Niksar-Ünye kara yolu Çamiçi Yaylası mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki İ.E.Y, A.Y, H.E.Y, R.T.Y. ve R.Y. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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