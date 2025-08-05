Niksar'da Gazze İçin Protesto Gösterisi

Niksar'da Gazze İçin Protesto Gösterisi
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Tokat'ın Niksar ilçesinde, Gazze'deki İsrail saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Katılımcılar Filistin bayraklarıyla slogan atarak Gazze'de yaşanan açlık ve soykırım suçlarına dikkat çektiler.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Tokat'ın Niksar ilçesinde protesto edildi.

Saat Kulesi Meydanı'nda toplanan katılımcılar Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Sezai Ocaktan, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü söyledi.

Ocaktan, Gazze'de soykırım suçu işlendiğini ifade ederek, herkesi İsrail'e tepki göstermeye davet etti.

İsrail'in utanmadan dünya basınının önünde "Gazze'de açlık olmadığını" belirterek yalan söylediğini belirten Ocaktan, "Yine utanmadan ilaç ve hastane bulamayanları acı çekmesinler diye öldürüyoruz diyerek yalan söylüyor. Gördüğünüz gibi İsrail ve yandaşları hukuk, kanun, yasa, ahlak gibi kağıt üzerindeki hiçbir yaptırımsızlığı tanımıyor. Kapıları açın, koridorları açın, bırakın benim ülkemin insanı da dahil, dünyanın vicdanlı, onurlu, sağduyulu, erdemli insanları Gazze'nin enkazını da yarasını da açlığını da tamir eder." ifadelerini kullandı.

Duanın ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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