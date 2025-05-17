Niksar'da Engelliler Haftası Etkinlikleri

Niksar'da Engelliler Haftası Etkinlikleri
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Tokat'ın Niksar ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli çocuklar için çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Anaokulu bahçesinde fidan dikimi, duvar boyama ve ritim çalışmaları yapıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Engelliler Haftası dolasıyla program düzenlendi.

Niksar'da Engelliler Haftası dolayısıyla Niksar Özel Eğitim Anaokulu tarafından engelli çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda, çocuklar ile birlikte okul bahçesinde fidan dikimi duvar boyama, çocuk şarkıları eşliğinde ritim çalışmaları ve bir çok etkinlikler yapıldı. Çocukların neşesi, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe katılan öğretmenler ve veliler, bu tür organizasyonların çocukların sosyal hayata katılımı açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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