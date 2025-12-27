Haberler

Tokat'ta çıkan çatı yangını söndürüldü

Tokat'ta çıkan çatı yangını söndürüldü
Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde eski bir dershane binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan çatı yangını söndürüldü.

Niksar Keşfi Meydanı'nda eski dershane binasının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
