Niksar'da bahar yerini kışa bıraktı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde Nisan ortasında yağan kar, vatandaşlara adeta kışı yeniden yaşattı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Nisan ayının ortasında kar yağdı, ilçede adeta kış geri döndü. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken ilçe merkezinde de kar yağışı başladı. Mevsim normallerinin yapılan açıklamada bölgede hava sıcaklıklarının birkaç gün daha düşük seyredeceği ve yer yer karla karışık yağmurun devam edebileceği bildirdi.