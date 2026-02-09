Niksar'da bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon kurul toplantısı yapıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon kurul toplantısı yapıldı.

Kaymakam Kadir Perçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu, alkol, sigara ve tütün, teknoloji ile kumar bağımlılığına karşı yürütülecek önleyici ve bilinçlendirici çalışmalar gündeme geldi.

Kurumlar arası iş birliğinin artırılması, toplumun tüm kesimlerine yönelik farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve özellikle çocuklar, gençler ile ailelere yönelik eğitim programlarının artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Perçi, bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, toplum sağlığını tehdit eden her türlü bağımlılıkla mücadelede kurumların koordinasyon içinde çalışmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

2026 yılı içinde, ilgili kurumların koordinasyonunda eğitim seminerleri, bilgilendirme toplantıları, saha çalışmaları ve sosyal destek projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.