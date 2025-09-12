Nikaragua'nın Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

(ANKARA)- Ankara Kent Konseyi (AKK), Nikaragua Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, "Nikaragua Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 204. Yıl Dönümü" resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Kent Konseyi Binası'nda düzenlenen resepsiyona, 32 büyükelçilik başta olmak üzere çok sayıda görevli misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Ankara Kent Konseyi'nde Nikaragua Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 204'üncü yılı dolayısıyla bir resepsiyon gerçekleşti. Nikaragua Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, AKK Diplomasi Meclisi'nin ev sahipliği yaptığı resepsiyonda, Türkiye ile Nikaragua arasındaki ikili ilişkilerin 75'inci yılı da unutulmadı. Nikaragua Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona Bahreyn Krallığı, Bangladeş, Bolivya, Bosna Hersek, Brunei Darussalam, Burundi, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, El Salvador, Guatemala, Güney Kore, Honduras (Almanya), İran, Japonya, Kolombiya, Kosta Rika, Kuveyt, Lüksemburg, Meksika, Panama, Peru, Singapur, Uruguay, Ürdün Krallığı ile Venezuela Büyükelçiliği'nin büyükelçi, elçi ve misyon şefleri katıldı.

Program, saygı duruşu ile başladı

Büyükelçiliklerin yanı sıra resepsiyonda Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Genel Müdür Yardımcısı Selen Evcit, AKK Başkan Yardımcısı Süleyman Basa, AKK Genel Koordinatörü Ömer Şan, AKK İcra Kurulu üyesi Murat Akyüz, AKK YK Üyeleri Birten Gökyay, Alper Bilan, Derya Baykal Uyar ile AKK Diplomasi Meclisi Sekreteri Serenat Altan başta olmak üzere, misyon temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili temsilcileri, üniversitelerden temsilciler ve davetliler yer aldı. Resepsiyon, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Nikaragua'nın milli marşının okunmasıyla başladı.

"Biz Nikaragualılar, eylül ayını 'Vatan' ayı olarak kutlarız"

Programın açılış konuşmasını yapan Nikaragua Ankara Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva, eylül ayının ülkelerinde önemli bir ay olduğuna belirterek, bu ayda Bağımsızlık Günü'nün yanı sıra Nikaragua ile Türkiye arasındaki dostluk ve ortaklığın da kutlandığını ifade etti. Garcia Silva, "Milli bayramımızı Ankara'dan sizlerle birlikte kutlayabildiğim için çok mutluyum. Coğrafi olarak ülkemden uzak olmama rağmen, sıcaklığınız, cömertliğiniz ve insanlarınızın dostluğu sayesinde her gün kendimi evimde hissediyorum. Biz Nikaragualılar, eylül ayını 'Vatan' ayı olarak kutlarız. 15 Eylül'de, Orta Amerika'nın İspanyol egemenliğinden bağımsızlığının 204'üncü yıl dönümünü anıyoruz, 21 Eylül 1950 tarihinde de resmi olarak başlayan Türkiye–Nikaragua arasındaki ikili ilişkilerin 75'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Son yıllarda, hükümetlerimiz ve halklarımız arasındaki siyasi irade ve karşılıklı saygı sayesinde kayda değer ilerlemeler kaydettik" diye konuştu.

Resepsiyon kapsamında özel olarak hazırlanan Nikaragua tanıtım video klibi davetlilere izletildi, Nikaragua ezgileri eşliğinde ülkenin mutfağından lezzetler ikram edildi.