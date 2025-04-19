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Nijeryalı Öğrenciler Türkiye'de Eğitim İçin Diyanet Burslarına Yoğun İlgi Gösterdi

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Nijerya'da Diyanet Bursları kapsamında düzenlediği sınav ve mülakatlarda 700 civarında öğrencinin başvurduğunu açıkladı. Başarılı adaylar Türkiye'de eğitim fırsatı bulacak.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Diyanet Bursları kapsamında Nijerya'da düzenlediği sınav ve mülakatlara yoğun ilgi gösterildi.

Ülkenin çeşitli eyaletlerinden 17-19 Nisan'da aileleriyle başkent Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) gelen öğrenciler, yazılı sınav ve mülakatlara girdi.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü programları için başvuran öğrencilerden başarılı olanlar Türkiye'de eğitim görme fırsatı bulacak.

Mülakat komisyonunda yer alan TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, AA muhabirine, 700 civarında Nijeryalı öğrencinin Diyanet Burslarına başvuru yaptığını ve 3 gün boyunca öğrencilerin sınav ve mülakatlara katıldığını söyledi.

Sınavları başarıyla geçen adayların Türkiye'de eğitim görme hakkı elde edeceğini belirten Ortaç, TDV'nin eğitim faaliyetlerinin hem Türkiye hem de dünyanın farklı coğrafyalarında büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Ortaç, Türkiye'de eğitim almak isteyen öğrencilerin büyük bir motivasyonla sürece katıldığını kaydederek, "Bu program, yalnızca eğitim değil, aynı zamanda iki ülke arasında kültürel ve dini bağların güçlenmesine de katkı sağlıyor." dedi.

TDV, yıllardır yürüttüğü uluslararası burs programlarıyla birçok ülkeden öğrenciye Türkiye'de eğitim alma fırsatı sunuyor.

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Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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