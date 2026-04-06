Haberler

Nijeryalı doktorlardan süresiz grev kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'da kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, hükümetin daha önce varılan anlaşmalar kapsamında yürürlüğe koyması beklenen düzenlemeleri askıya alması nedeniyle ülke genelinde süresiz greve gitme kararı aldı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Shuaibu İbrahim, yaptığı yazılı açıklamada, doktorların 7 Nisan'dan itibaren süresiz greve başlayacaklarını belirtti.

İbrahim, grev kararının hükümetin daha önce varılan anlaşmalar kapsamında yürürlüğe koyması beklenen düzenlemeleri askıya alması nedeniyle alındığını kaydetti.

Kararın "üzücü ancak kaçınılmaz" olduğunu belirten İbrahim, hükümetin tutumunun sağlık çalışanlarını yeniden iş bırakmaya zorladığını ifade etti.

İbrahim, krizin 2025 yılında yaşanan grevin ardından taraflar arasında imzalanan mutabakat kapsamında yer alan revize edilmiş mesleki ödenek tablosunun uygulanmasının durdurulmasından kaynaklandığını kaydetti.

Söz konusu düzenlemenin nöbet, vardiya, kırsal görev teşvikleri ve klinik dışı hizmet ödemelerini kapsadığını kaydeden İbrahim, uygulamanın önce Ocak 2026'dan Şubat ayına ertelendiği, daha sonra ise askıya alındığını aktardı.

İbrahim, hükümetin kararının daha önce varılan anlaşmalara aykırı olduğu ve güveni zedelediğini öne sürerek, kararın geri çekilmesi ve tüm ödenmemiş hakların ödenmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Adam Abu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

