Nijerya ve Hindistan Liderlerinden Terörle Mücadele ve Deniz Güvenliği İçin İşbirliği

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Abuja'da temaslarda bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Tinubu'nun Özel Danışmanı Bayo Onanuga'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Tinubu ve Modi, başkent Abuja'daki Devlet Başkanlığı konutunda bir araya geldi.

Görüşmede, iki lider, terörle mücadele, deniz güvenliği ve istihbarat paylaşımı konularında daha fazla iş birliği yapılmasında mutabık kaldı.

Gine Körfezi ve Hint Okyanusu'ndaki artan tehditlerle birlikte, Tinubu ve Modi deniz ticaret yollarının korunması ve korsanlıkla mücadele için koordineli eylemler üzerinde de anlaştı.

Başbakan Modi açıklamasında, ülkesinin güvenilir savunma üreticisi olarak kendini kanıtladığını belirterek, Hindistan'ın Nijerya'nın savunma modernizasyonu çabalarına destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Görüşmenin ardından Tinubu ve Modi, kültürel değişim programları, gümrük alanında işbirliği ve iki ülke arasındaki diğer işbirliği alanlarını kapsayan mutabakat zaptı imzaladı.