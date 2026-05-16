Haberler

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, DEAŞ'ın "iki numaralı ismi" el-Minuki'nin öldüğünü doğruladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, ABD ile ortak düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın küresel operasyonlarının iki numaralı ismi Ebu-Bilal el-Minuki'nin etkisiz hale getirildiğini doğruladı. Operasyon, Çad Gölü Havzası'nda gerçekleştirildi.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, öldürüldüğünü duyurduğu terör örgütü DEAŞ'ın "küresel operasyonlarının iki numaralı ismi" olarak tanımladığı Ebu-Bilal el-Minuki'nin ortak operasyonla etkisiz hale getirildiğini doğruladı.

Nijerya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Tinubu, Nijerya ve ABD silahlı kuvvetlerinin gece saatlerinde düzenlediği operasyonun terörle mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli bir örneği olduğunu belirtti.

Tinubu, ilk değerlendirmelere göre, Ebu-Bilal el-Minuki ile bazı yardımcılarının Çad Gölü Havzası'ndaki yerleşkelerine düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü ifade etti.

Operasyonun DEAŞ'a ağır darbe vurduğunu kaydeden Tinubu, ABD ile güvenlik alanındaki ortaklıktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

ABD Başkanı Trump'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Tinubu, operasyonda görev alan personelin profesyonelliğini ve cesaretini takdir ettiğini belirtti.

Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, el-Minuki'nin, DEAŞ'ın küresel operasyonlarının iki numaralı ismi olduğunu belirterek, ABD ve Nijerya silahlı kuvvetlerinin düzenlediği oldukça karmaşık operasyonla öldürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından gün içinde yaptığı paylaşımda, ABD ve Nijerya silahlı kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın "küresel operasyonlarının iki numaralı ismi" olarak tanımladığı Ebu-Bilal el-Minuki'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Oldukça karmaşık operasyonun kendi talimatıyla ABD ve Nijerya silahlı kuvvetleri tarafından kusursuz şekilde düzenlendiğini belirten Trump, bu sayede DEAŞ'ın küresel operasyonlarının oldukça zayıflayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi

Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler

Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler