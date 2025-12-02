Haberler

Nijerya Savunma Bakanı Abubakar İstifa Etti

Güncelleme:
Nijerya Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, istifayı kabul ederek Abubakar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Nijerya Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Abubakar'ın, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'ya dün istifasını sunduğu belirtildi.

Abubakar'ın sağlık sorunları nedenleriyle istifa ettiği belirtilen açıklamada, Tinubu'nun istifayı kabul ettiği ve Abubakar'a ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

2015'ten 2023'e kadar Jigawa eyaleti valisi olarak görev yapan 63 yaşındaki Abubakar, Tinubu tarafından 2023'te savunma bakanlığına atanmıştı.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
