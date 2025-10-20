Haberler

Nijerya Polisi, Nnamdi Kanu İçin Düzenlenen Protestoyu Engelledi

Nijerya'da, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) lideri Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılması talebiyle yapılan protestonun güvenlik güçleri tarafından engellendiği bildirildi. Protestocular, 'Nnamdi Kanu'yu şimdi serbest bırakın' sloganları attı ancak polis müdahalede bulundu.

Nijerya polisi, yargılanan ve terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılması için düzenlenen protestoyu engelledi.

Başkent Abuja'da, gözaltında bulunan Kanu'nun serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösteriye güvenlik güçleri müdahale etti.

Nijerya'da devrim çağrısında bulunan aktivist ve gazeteci Omoyele Sowore öncülüğünde, Abuja'daki Unity Fountain Meydanı'nda toplanan göstericiler "Nnamdi Kanu'yu şimdi serbest bırakın" ve "Protesto etmek anayasal hakkımızdır" sloganları attı.

Polisin uyarılarına ve mahkeme kararına rağmen gerçekleşen protestoda güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Müdahalenin ardından göstericiler bölgeden dağıldı.

Kanu 15 suçtan yargılanıyordu

Nnamdi Kanu, Igbo etnik grubu merkezli devlet oluşturmak isteyen IPOB'u 2012'de kurmuş, ilk defa 2015'te tutuklanmıştı. Kanu, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra tutuksuz yargılanırken 2017'de eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Aynı yıl eyalette ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Olayların ardından IPOB, Nijerya devleti tarafından Eylül 2017'de "terör örgütü" ilan edilmişti.

Nnamdi Kanu'nun 27 Haziran 2021'de Kenya'da yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

Terörizm ve vatana ihanet gibi 15 suçtan yargılanan Kanu hakkındaki 8 suç, Nisan 2022'de Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Binta Nyako tarafından düşürülmüştü.

Temyiz Mahkemesi de 13 Ekim 2022'de davanın düşürülerek Kanu'nun serbest bırakılmasını talep etmiş, hükümet davayı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Haberler.com
