Haberler

Nijerya, ABD'nin Sokoto eyaletindeki hava saldırılarından haberdar olduklarını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya polisi, ABD ordusunun 25 Aralık 2025'te Sokoto eyaletinde düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi sahibi olduklarını, ancak detayları kamuoyuyla paylaşmayacaklarını açıkladı. Polis, istihbarat toplama faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Nijerya polisi, ABD ordusunun 25 Aralık 2025'te ülkenin Sokoto eyaletinde düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi sahibi olduklarını ancak saldırıların detaylarını kamuoyuyla paylaşmayacaklarını bildirdi.

Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, katıldığı bir televizyon programında, ABD'nin Sokoto'daki saldırılarına ilişkin polis teşkilatının istihbarat toplama ve kurumlar arası işbirliği süreçlerinde aktif rol aldığını belirtti.

Polisin saldırılara ilişkin bilgi sahibi olduğunu ancak saldırıların detaylarının kamuoyuyla paylaşmayacaklarını kaydeden Hundeyin, "Sadece istihbarat paylaşımı değil, yoğun bir şekilde istihbarat toplama faaliyetleri yürütüyoruz. Polis teşkilatı olarak saldırılarla ilgili bazı bilgilere sahibiz ancak bu operasyon hakkında konuşmayı tercih etmiyoruz." diye konuştu.

Hundeyin, saldırıların savunma makamlarının yetki alanında olduğuna dikkati çekerek, güvenlik kurumları arasında işbirliği bulunduğunu ancak konunun askeri yetkililer tarafından ele alınması gerektiğini ifade etti.

Trump saldırı emri verdi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 25 Aralık 2025'te Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Trump, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini ve teröristlerin öldürüldüğünü belirterek, "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde bu saldırıların daha fazlasının olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Nijerya hükümeti ise saldırının, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayıyla düzenlendiğini ifade etmişti.

Sokoto eyalet yönetimi, ABD ordusunun 25 Aralık 2025'te düzenlediği hava saldırılarında sivillerin zarar görmediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santim olacak
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu

Dünyaca ünlü ismin malikanesi olay oldu
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var