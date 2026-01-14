Nijerya, ABD'nin Sokoto eyaletindeki hava saldırılarından haberdar olduklarını açıkladı

Nijerya polisi, ABD ordusunun 25 Aralık 2025'te ülkenin Sokoto eyaletinde düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi sahibi olduklarını ancak saldırıların detaylarını kamuoyuyla paylaşmayacaklarını bildirdi.

Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, katıldığı bir televizyon programında, ABD'nin Sokoto'daki saldırılarına ilişkin polis teşkilatının istihbarat toplama ve kurumlar arası işbirliği süreçlerinde aktif rol aldığını belirtti.

Polisin saldırılara ilişkin bilgi sahibi olduğunu ancak saldırıların detaylarının kamuoyuyla paylaşmayacaklarını kaydeden Hundeyin, "Sadece istihbarat paylaşımı değil, yoğun bir şekilde istihbarat toplama faaliyetleri yürütüyoruz. Polis teşkilatı olarak saldırılarla ilgili bazı bilgilere sahibiz ancak bu operasyon hakkında konuşmayı tercih etmiyoruz." diye konuştu.

Hundeyin, saldırıların savunma makamlarının yetki alanında olduğuna dikkati çekerek, güvenlik kurumları arasında işbirliği bulunduğunu ancak konunun askeri yetkililer tarafından ele alınması gerektiğini ifade etti.

Trump saldırı emri verdi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 25 Aralık 2025'te Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Trump, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini ve teröristlerin öldürüldüğünü belirterek, "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde bu saldırıların daha fazlasının olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Nijerya hükümeti ise saldırının, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayıyla düzenlendiğini ifade etmişti.

Sokoto eyalet yönetimi, ABD ordusunun 25 Aralık 2025'te düzenlediği hava saldırılarında sivillerin zarar görmediğini duyurmuştu.