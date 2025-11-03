Nijerya Ordusu Kano'da 19 Silahlı Çete Üyesini Etkisiz Hale Getirdi
Nijerya ordusu, Kano eyaletinde düzenlediği operasyonlarda 19 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirerek, bölgedeki saldırı girişimlerini engelledi. Operasyonların devam ettiği ve çok sayıda çete üyesinin yaralı olarak kaçtığı bildirildi.
Nijerya ordusu, ülkenin kuzeyindeki Kano eyaletinde düzenlediği operasyonlarda, 19 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi.
Ordu Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Babatunde Zubairu, ordunun, Kano eyaletinde silahlı çete üyelerinin saldırı girişimini engellediğini belirtti.
Zubairu, bu olayın ardından Kano eyaletine bağlı kasabalarda, silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.
Operasyonlarda 19 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Zubairu, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını aktardı.
Nijerya, uzun zamandır çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.