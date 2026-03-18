Nijerya ordusunun operasyonunda 60'tan fazla terörist öldürüldü

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 26 kişinin ölümüne yol açan intihar saldırılarının ardından düzenlediği operasyonda 60'tan fazla teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Ülkede teröristlere yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'deki intihar saldırısının, ordunun eyaletteki Duguri bölgesinde teröristlere karşı operasyon düzenlediği sırada gerçekleştiğini belirtti.

Operasyonda 60'tan fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Uba, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını aktardı.

Uba, öldürülen teröristlerin arasında Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP üyelerinin bulunduğunu ifade etti.

Nijerya'nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de 16 Mart'ta akşam saatlerinde pazar, hastane ve üst geçit olmak üzere üç farklı noktada düzenlenen intihar saldırılarında 26 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ün üzerinde kişi yaralanmıştı.

Saldırıları üstlenen olmazken, bölgede uzun süredir etkili olan terör örgütü Boko Haram benzer eylemlerle biliniyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu
