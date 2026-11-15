Nijerya ordusu 6-12 Kasım operasyonlarında 125 rehineyi kurtardı

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Nijerya ordusunun teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlarda 125 rehine kurtarıldı.

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun 6-12 Kasım'da ülkenin farklı bölgelerinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini kaydetti.

Onoja, operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı, aralarında 35 kadın ve 15 çocuğun da bulunduğu 125 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Onoja, terör örgütleriyle işbirliği yaptığından şüphelenilen 10 kişi ile örgütlere lojistik destek sağladığı değerlendirilen kişilerin yakalandığını ifade etti.

Onoja, operasyonlarda onlarca teröristin kaçtığını, çok sayıda silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini bildirdi.

Nijerya'da son dönemde ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP da saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA