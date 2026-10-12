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Nijerya'nın Zamfara'sında askeri korumalı tüccar konvoyuna saldırıda 27 kişi öldü

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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde dün Gurusu-Gwashi yolunda haftalık pazara giden tüccarların askeri eskortlu konvoyuna silahlı çete saldırısı düzenlendi. Saldırıda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 27 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı; polis soruşturma başlattı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde askeri koruma altında seyahat eden tüccarların konvoyuna düzenlenen saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre silahlı çete üyeleri, dün Zamfara eyaletindeki Gurusu-Gwashi kara yolunda haftalık pazara gitmek üzere askeri eskortla seyahat eden tüccarların konvoyunu hedef aldı.

Saldırıda, aralarında güvenlik güçleri mensuplarının da bulunduğu 27 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Zamfara Polisi, saldırıyı doğrulayarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçuna idam cezası verilmesine rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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