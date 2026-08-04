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Nijerya'da silahlı saldırıda ölü sayısı 21'e yükseldi

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Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Shuwaki bölge yetkilisi Faruku Abba, yerel basına yaptığı açıklamada, dün silahlı çete üyelerinin Sokoto eyaletine bağlı Shuwaki bölgesinde düzenlediği saldırının ardından 20 kişinin daha cesedine ulaşıldığını belirtti.

Abba, saldırıda 37 kişinin kaçırıldığını aktararak, saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü ifade etti.

Böylece saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e çıktı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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