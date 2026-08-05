Nijerya'da kaçırılan 37 kişiden 14'ü kurtarıldı

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde 3 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda kaçırılan 37 kişiden 14'ünün kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, 3 Ağustos'ta silahlı çete üyelerinin Sokoto eyaletine bağlı Shuwaki bölgesinde düzenlediği saldırının ardından ordunun bölgede operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonda kaçırılanlardan 14'ünün kurtarıldığı ifade edildi.

Ordunun kaçırılan diğer kişileri bulmak için operasyonlarına devam ettiği aktarılan açıklamada, halka itidalli olma çağrısı yapıldı.

Silahlı çete üyelerinin 3 Ağustos'ta Sokoto'ya bağlı Shuwaki bölgesinde düzenlediği silahlı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA