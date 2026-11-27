Nijerya'nın Plateau eyaletinde Bassa bölgesindeki saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya'nın Plateau eyaletinin Bassa bölgesinde silahlı kişilerin saldırısında 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililere göre güvenlik güçleri bölgeye sevk edilirken Irigwe Bölge Gençler Birliği, ölenler arasında çocuklar ve yaşlılar bulunduğunu bildirdi.
Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.
Plateau Polis Sözcüsü Alabo Alfred, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Bassa bölgesine gelen silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini belirtti.
Alfred, saldırıda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Alfred, saldırganların bulundukları yerden kaçarak çevredeki çalılıkların arasına saklandıklarını ifade etti.
Öte yandan, Irigwe Bölge Gençler Birliği Sözcüsü Sam Jugo, saldırıda hayatını kaybedenler arasında çocukların ve yaşlıların da bulunduğunu belirtti.
Nijerya, uzun zamandır farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.