Haberler

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 44 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 44 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar sonrasında güvenlik güçleri bölgede büyük çaplı önlemler aldı.

Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Shanga bölgesine bağlı 8 köye silahlı saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Usman, saldırılarda 44 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Kebbi'deki saldırıların, yetkilileri, haydutluk ve diğer şiddet suçlarını önlemeyi amaçlayan eyalet çapında bir temizleme operasyonu başlatmaya sevk ettiğini vurgulayan Usman, "Etkilenen topluluklarda polis personeli ve diğer güvenlik birimlerinin büyük çaplı konuşlandırılması gerçekleştirildi ve bu durum, görece bir sükunetin geri dönmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

Kebbi Eyaleti Polis Komiseri Umar Hadejia ise bölge sakinlerine "dikkatli olmaları" çağrısında bulunarak, herkesten güvenlik güçleriyle işbirliği yaparak zamanında ve güvenilir bilgi sağlamalarını istedi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal

İğrenç yazışmalar geri getirildi! Kadınların fotolarını gönderip...
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi