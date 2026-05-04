Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Muazu, yaptığı açıklamada, eyalette ordunun düzenlediği operasyonlarının ardından silahlı çete üyelerinin, Gwalgoro köyünde intikam saldırısı düzenlediğini belirtti.

Muazu, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını dile getirdi.

Olayı "korkakça bir terör eylemi" olarak nitelendiren Muazu, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
