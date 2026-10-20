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Nijerya'nın Katsina eyaletinde askerler, silahlı çeteden 27 kişiyi kurtardı

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Nijerya'nın Katsina eyaletinde askerler, silahlı çete üyeleriyle çıkan çatışmanın ardından kaçırılan 27 kişiyi kurtardı. Ordu Sözcüsü Danja, kurtarılanların 15 erkek ve 12 kadından oluştuğunu, ailelerine kavuşturulmak üzere yerel toplum liderlerine teslim edildiğini açıkladı.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde askerler, silahlı çete üyeleriyle çıkan çatışmanın ardından kaçırılan 27 kişiyi kurtardı.

Ordu Sözcüsü Aliyu Danja, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Ekim'de Katsina eyaletine bağlı Gamji bölgesinden gelen yardım çağrısı üzerine askerlerin harekete geçtiğini belirtti.

Danja, askerlerin Gangare-Kamba güzergahında silahlı çete üyelerini takip ettiğini ve çıkan çatışmada üstün ateş gücü sayesinde rehineleri serbest bırakmaya zorladığını ifade etti.

Çatışmanın ardından çete üyelerinin rehin aldığı 15 erkek ve 12 kadının kurtarıldığını aktaran Danja, kurtarılan kişilerin kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığını ve aileleriyle yeniden bir araya getirilmeleri amacıyla yerel toplum liderlerine teslim edildiklerini kaydetti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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