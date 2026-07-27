Haberler

Nijerya'da silahlı saldırı: 30 ölü

Nijerya'da silahlı saldırı: 30 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir köye silahlı çete üyeleri saldırı düzenledi. Etrafa rastgele ateş açılırken olayda 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletteki Naridon köyünün ileri gelenlerinden Dogon Rana, bölgeye gelen silahlı çete üyelerinin etrafa ateş açtığını belirtti. Rana, saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırıda çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Rana, olayın ardından silahlı çete üyelerinin bölge halkını gasbettiğini ifade etti.

Nijerya, son dönemde ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıWingchun07 null:

Sonrada neden islamfobi var diyorlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek

Bu tarihe dikkat! 3 gün boyunca hiçbir sistem çalışmayacak
Saba Tümer'den yoga mesajı: Gerçek güç akışa güvenmekte

Saba Tümer'den yoga mesajı: Gerçek güç akışa güvenmekte
Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı

Göz göre göre felakete davetiye çıkarmanın bedeli ağır oldu!

CHP'den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan

CHP'den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında

5 ilimiz ciddi risk altında
Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu

Arabistan ekonomisinin can damarları vuruldu
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı