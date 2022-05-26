Nijerya'nın Güneydoğusundaki Kızamık Salgınında 14 Çocuk Hayatını Kaybetti - Haberler

ABUJA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Nijerya'nın güneydoğusunda bulunan Anambra eyaletindeki yetkililer, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, eyalette meydana gelen kızamık salgınında şimdiye kadar bildirdi.

Anambra'nın Sağlık Müdürü Afam Obidike, eyaletin başkenti Awka'da basına yaptığı açıklamada, Mart ayından bu yana 414'ün üzerinde vakanın bildirildiğini ve salgının eyaletteki en az dokuz yerel yönetim bölgesine yayıldığını söyledi. Obidike, salgının yol açtığı ölüm oranının şu anda yüzde 48 olduğunu belirtti. Salgınla baş etmek için bugüne kadar sıfır yaş ile 59 aylık yaş grubu arasındaki aşılanmamış toplam 19.609 çocuğun aşılandığını belirten yetkili, olası salgınları önlemek için eyalette çocukların r uygulamasının tekrar başlatıldığını bildirdi. Kızamık, beş yaşın altındaki çocuklar arasında yaygın olarak görülen bir viral enfeksiyon olup, aşı yoluyla kolayca önlenebilir bir hastalık. Hastalık öksürük veya hapşırma kaynaklı oluşan solunum damlacıkları aracılığıyla hava yolu ile yayılıyor.

Xinhua / Güncel