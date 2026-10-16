Haberler

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram'ın saldırısında 10 asker ve 4 sivil öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Boko Haram'ın Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Guzamala bölgesindeki askeri üsse düzenlediği saldırıda 10 asker ve 4 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, ülkede terör saldırıları nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Guzamala bölgesindeki askeri üsse saldırdı.

Saldırıda 10 asker ve 4 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer

İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!

Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!
Husiler, Yemen'de başkanlık sarayını füzelerle vurdu

Savaş şiddetleniyor! Başkanlık sarayını füzelerle vurdular
Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu

Türk plakalı tırdan servet çıktı! Tüm para komşuya kaldı
10 dakikalık dolu yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü

Sadece 10 dakika yağdı, tüm kent beyaza büründü
Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Bartın'da sağanak sonrası mazgaldan çıkan fare korkuttu! Evlerin arasından şelale aktı

Mazgaldan çıkanı gören korktu! O anlar canlı yayına yansıdı
Arda Turan'ın sözleri yürek burktu! Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var

Savaşın ortasında tarih yazıyor!