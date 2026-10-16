Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram'ın saldırısında 10 asker ve 4 sivil öldü

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Guzamala bölgesindeki askeri üsse saldırdı.

Saldırıda 10 asker ve 4 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA