Nijerya Kano'da 2 binden çok öğrencili yatılı okulda difteri vakaları tespit edildi

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Nijerya'nın Kano eyaletindeki yatılı okulda difteri vakalarının tespit edildiği bildirildi.

Kano Eyalet Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, 2 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü yatılı okulda difteri vakalarının saptandığı belirtildi.

Yetkililerin salgına müdahale çalışmaları başlattığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheli temaslıların tamamına ilaç uyguladık ve diğer öğrencileri hastalık hakkında bilgilendirerek farkındalık oluşturduk." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, öğrencilerin ortak konaklama ve kullanım alanlarını paylaştığı yatılı okulların, hastalığın bulaşma riskini artırması nedeniyle salgın açısından özel risk taşıdığına işaret edildi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC) Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine dayandırdığı durum raporuna göre ülkede 7 Kasım itibarıyla 28 bin 151 difteri vakası kaydedildi, hastalık nedeniyle 1126 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede en fazla vakanın görüldüğü Kano eyaletinde 12 bin 8 vaka tespit edilirken bu sayı, ülke genelindeki toplam vakaların yaklaşık yüzde 43'ünü oluşturdu.

Nijerya'da 2022-2025'te 42 binden fazla difteri vakası tespit edilmiş ve yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirmişti. Dünya Sağlık Örgütü, ülkede artan difteri vakaları dolayısıyla ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, salgınla mücadele kapsamında geçen yıl Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "Corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

Kaynak: AA