Nijerya ile AB, 10 yıl süren müzakerelerin ardından geri kabul anlaşmasını imzaladı

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Nijerya ile Avrupa Birliği (AB), AB ülkelerinde yasal kalış hakkı bulunmayan Nijerya vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştıracak geri kabul anlaşması imzaladı.

Yaklaşık 10 yıldır devam eden müzakerelerin ardından anlaşma, başkent Abuja'daki Dışişleri Bakanlığı binasında imzalandı.

Anlaşmaya, Nijerya Dışişleri Bakanı Bianca Odumegwu-Ojukwu ile AB İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Brunner imza attı.

Odumegwu-Ojukwu, burada yaptığı açıklamada, anlaşmanın Nijerya'nın vatandaşlarının refahı, esenliği ve ülkelerine onurlu şekilde dönüşüne verdiği önemi ortaya koyduğunu belirtti.

Anlaşmanın eğitim, kapasite geliştirme ve mesleki eğitim gibi alanlarda Nijerya ile AB arasındaki işbirliğini artıracağını ifade eden Odumegwu-Ojukwu, mutabakatın iki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Brunner ise müzakerelerin tamamlanmasını Nijerya ile AB ilişkilerinde önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

Anlaşmanın diğer alanlarda da işbirliğine zemin hazırlayabileceğini belirten Brunner, polis işbirliği, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile yasal göç yollarının geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, AB ülkelerinde yaklaşık 260 bin Nijerya vatandaşı yasal olarak ikamet ederken, 2017 ile Mart 2024 arasında Nijerya vatandaşlarının Avrupa'ya 27 bin 234 düzensiz varışı kaydedildi.

Kaynak: AA