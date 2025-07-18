Nijerya Hükümeti Bulaşıcı Hastalıklar Konusunda Uyardı

Nijerya hükümeti, ülke genelinde kolera, dang humması, M çiçeği, difteri ve sarı humma vakalarında ciddi artış yaşandığını duyurarak, halkı bu hastalıklar konusunda uyardı.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, art arda bildirilen bulaşıcı hastalık vakalarının ülke genelinde acil sağlık önlemlerini zorunlu kıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Durum, tüm paydaşlardan artırılmış teyakkuz ve yoğunlaştırılmış müdahale çabaları gerektiriyor." ifadesi kullanıldı.

Nijerya'nın 34 eyaletinde kolera şüphesi taşıyan vakalar bildirildiğine işaret edilen açıklamada, en fazla vakanın yüzde 32 oranla Zamfara eyaletinde kaydedildiği, Bayelsa, Adamawa, Delta, Lagos ve Rivers'ın da etkilenen eyaletler arasında olduğu aktarıldı.

Edo eyaletinde haziranda sadece 5 gün içinde dang humması vakalarının doğrulandığı belirtilen açıklamada, sarı humma vakalarının ise Abia, Anambra, Edo, Ekiti, Lagos ve Rivers eyaletlerinde tespit edildiği ifade edildi.

Ülkede M çiçeği virüsü (mpox) döküntü ve lenf bezlerinde şişme gibi belirtilerle seyrettiği, difterinin ise boğaz enfeksiyonları ve solunum güçlüklerine yol açtığı aktarılan açıklamada, her iki hastalığın da halen önemli birer sağlık tehdidi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşlara sivrisinek üreme alanlarının ortadan kaldırılması, cibinlik kullanımı, kişisel koruyucu spreylerle korunma, hijyen kurallarına dikkat etme ve kendi kendine ilaç kullanmaktan kaçınma çağrısında bulunuldu.