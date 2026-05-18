Nijerya olası Ebola salgınına karşı önlemleri artırdı

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 87 kişinin ölümüne yol açan Ebola salgını nedeniyle ülkede henüz vaka bulunmamasına rağmen gözetim, laboratuvar hazırlıkları ve halk bilgilendirme çalışmalarını güçlendirdi. NCDC, yoğun insan hareketliliği nedeniyle gelişmeleri yakından takip ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görülen Ebola salgını nedeniyle ülkede teyit edilmiş vaka bulunmamasına rağmen gözetim ve hazırlık çalışmalarının artırıldığını bildirdi.

NCDC Genel Direktörü Jide Idris, yaptığı açıklamada, Nijerya teyit edilmiş vaka bulunmamasına rağmen olası Ebola salgınına karşı gözetim ve hazırlık çalışmalarının artırıldığını belirtti.

Idris, KDC'de 87 kişinin hayatını kaybetmesi ve Uganda'da bir vakanın tespit edilmesinin ardından laboratuvar hazırlıkları, enfeksiyon kontrolü ve kamuoyu bilgilendirme çalışmalarının güçlendirildiğini aktardı.

NCDC'nin Afrika ülkeleri arasındaki yoğun insan hareketliliği nedeniyle gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Idris, Liman Sağlık Hizmetleri ve Federal Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Idris, vatandaşlara sakin olmaları, hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve şüpheli durumları sağlık kuruluşlarına bildirmeleri çağrısında bulundu.

Africa CDC, KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde görülen Ebola salgınında 87 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), KDC ve komşu ülke Uganda'ya yurt dışından gelen bir kişide virüsün tespit edilmesinin ardından Ebola salgınını "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu
