Nijerya Donanması, Gine Körfezi'nde deniz suçlarına yönelik tatbikat başlattı

Nijerya Donanması, dünyanın en tehlikeli deniz sahalarından Gine Körfezi'nde deniz suçlarıyla mücadeleye yönelik 10 savaş gemisi, 2 helikopter ve çeşitli unsurları kapsayan tatbikat başlattı.

Nijerya Donanması, dünyanın en tehlikeli deniz sahalarından Gine Körfezi'nde deniz suçlarıyla mücadeleye yönelik 10 savaş gemisi, 2 helikopter ve çeşitli unsurları kapsayan tatbikat başlattı.

Donanmadan yapılan açıklamaya göre, "Exercise Obangame Express 2026" kapsamında silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, ham petrol hırsızlığı, yasa dışı balıkçılık faaliyetleri ile arama, el koyma ve kurtarma senaryolarına yönelik tatbikatlar gerçekleştirilecek.

Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral İdi Abbas, yaptığı açıklamada, tatbikatın ilk olarak 2010 yılında ABD Donanması ile Gine Körfezi ülkelerinin donanmalarının işbirliğinde yapıldığını belirtti.

Gine Körfezi'nde korsanlık, deniz haydutluğu ve kaçakçılık gibi deniz suçlarına yönelik 10 savaş gemisi, 2 helikopter ve çeşitli unsurlarla gerçekleştirilecek tatbikatın 30 Nisan'a kadar süreceğini kaydeden Abbas, yıllık olarak düzenlenen tatbikatın, bölgede koordineli deniz güvenliği operasyonlarının geliştirilmesi açısından stratejik bir platform haline geldiğini ifade etti.

Tatbikatın temel hedeflerinin, bölgesel deniz güvenliği işbirliğini güçlendirmek, bilgi paylaşımını artırmak, deniz sahası farkındalığını geliştirmek ve katılımcı donanmaların operasyonel hazırlığını yükseltmek olduğunu vurgulayan Abbas, bunun ulusal ve uluslararası deniz suçlarıyla mücadelede kapasiteyi artıracağını söyledi.

Kaynak: AA / Adam Abu
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Haberler.com
500

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Mansur Yavaş cephesinden 'Her koşulda adayım' iddiasına yanıt

Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren iddiaya jet hızında yalanlama

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü

Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı