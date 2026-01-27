Tinubu'nun Türkiye Ziyaretinde Düşme Olayı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da düzenlenen resmi karşılama töreni sırasında yaşadığı düşme olayının ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tinubu'nun Medya ve İletişim Özel Danışmanı Sunday Dare, Tinubu'nun Ankara'daki resmi karşılama töreni sırasında yaşadığı düşme olayına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Dare, Tinubu'nun "gayet iyi durumda olduğunu" belirterek, resmi karşılama töreninin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iki ülkeden üst düzey yetkililerle planlanan ikili görüşmelere katıldığını ifade etti.

Nijerya Devlet Başkanlığı ofisinden de yapılan açıklamada, Tinubu'nun Türkiye ziyaretinin planlandığı şekilde sürdüğü ve ziyaretin iki ülke arasındaki mevcut dostane ilişkilerin güçlendirilmesini amaçladığı kaydedildi.

Devlet Başkanı Tinubu'nun Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da düzenlenen resmi karşılama töreni sırasında dengesini kaybederek düştüğü anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nijerya'da gündem olmuştu.