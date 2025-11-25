Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'dan Güvenlik Kordonu Emri

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu'nun, son dönemde ülkede meydana gelen kaçırma olayları ve terör faaliyetleriyle ilgili olarak güvenlik kordonu kurulmasını emrettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Medya ve İletişim Özel Danışmanı Sunday Dare, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tinubu'nun hava kuvvetlerine 24 saat gözetim sürdürme emri verdiğini bildirdi.

Dare, "Devlet Başkanı Tinubu, son zamanlarda meydana gelen kaçırma olayları ve terörist faaliyetler üzerine Kwara eyaletindeki ormanlar üzerinde tam güvenlik kordonu kurulmasını emretti. Tinubu, hava gözetimini, teröristlerin saklandığına inanılan Kwara eyaletindeki ormanların en iç kısımlarına kadar genişletme talimatı verdi." dedi.

Hava kuvvetlerinin 24 saat gözetimde bulunacaklarını belirten Dare, bu önlemlerin Kebbi ve Niger eyaletlerinde de uygulanacağını kaydetti.

Nijerya'da 17 Kasım'dan bu yana çoğu öğrenci en az 402 kişi kaçırıldı.