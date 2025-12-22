Haberler

Nijerya'nın Niger eyaletinde kaçırılan öğrencilerden 130'u daha serbest bırakıldı

Nijerya'nın Niger eyaletinde Katolik okulu St. Mary's School'dan 21 Kasım'da kaçırılan 130 öğrencinin daha serbest bırakılmasıyla, bütün öğrenciler özgürlüğüne kavuştu. Yerel yetkililer, öğrencilerin sağlık kontrolünden sonra ailelerine teslim edildiğini bildirdi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde Katolik eğitim veren St. Mary's School okulundan 21 Kasım'da kaçırılan öğrencilerden 130'unun daha serbest bırakılmasıyla tüm öğrenciler özgürlüğüne kavuştu.

Medya ve İletişim Özel Danışmanı Sunday Dare, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Niger eyaletinde kaçırılan 130 öğrenci daha serbest bırakıldı, esaret altında öğrenci kalmadı." ifadesine yer verdi.

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun da önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen öğrencilerin daha sonra ailelerine teslim edildiğini belirtti.

Terör örgütü mensupları, 21 Kasım'da St. Mary's School'a baskın düzenlemiş ve 300'den fazla öğrenci ile çalışanları kaçırmıştı.

Saldırıdan iki gün sonra öğrencilerden 50'si kaçmayı başarmıştı.

Yerel yetkililer, 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, federal hükümetin, St. Mary's School'dan kaçırılan öğrencilerden 100'ünün serbest bırakılmasını sağladığını bildirmişti.

Nijerya'da son yıllarda okullara yönelik kitlesel kaçırma olayları artış gösterirken, saldırıları üstlenen herhangi bir grup bulunmuyor. Analistler, silahlı çetelerin yüksek fidye almak amacıyla öğrencileri hedef aldığını belirtiyor.

