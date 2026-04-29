Nijerya'dan Güney Afrika'ya "siyahi göçmenlerin korunması" çağrısı

Güncelleme:
Nijeryalılar Diaspora Komisyonu (NIDCOM), ülkedeki Nijeryalılar ve diğer siyahi göçmenlerin korunması için Güney Afrika hükümetine acil adım atma çağrısında bulundu.

NIDCOM Başkanı Abike Dabiri-Erewa, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde siyahi göçmenlere yönelik baskı ve saldırıların arttığını belirtti.

Dabiri-Erewa, daha önce iki ülke arasında yürütülen temasların ardından gerilimin azalmasının beklendiğini ancak sahadaki durumun kötüleştiğini ifade etti.

Nijerya kökenli öğrencilerin okula gitmekten çekindiği, iş yeri sahiplerinin ise hedef alınma, yağmalanma ve taciz korkusuyla işletmelerini açamadığını kaydeden Dabiri-Erewa, Güney Afrika hükümetine, ülkedeki Nijeryalılar ve diğer siyahi göçmenlerin korunması için acil adım atma çağrısında bulundu.

Dabiri-Erewa, tüm Nijeryalıların suçla ilişkilendirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak suç işleyen kişilerin milliyetine bakılmaksızın Güney Afrika yasalarına göre yargılanması gerektiğini belirtti.

Güney Afrika'da geçen haftadan bu yana Afrikalı göçmenlere karşı şiddet olayları yaşanıyor. Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, yaşanan şiddet olaylarında 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ülkede, çoğunluğu kayıt dışı çalışan yüz binlerce Afrikalı göçmen bulunuyor. Göçmenlerin ev ve iş yerleri, hükümeti protesto gösterilerinde sıklıkla yağmalanıyor.

Güney Afrika'da 2008'de de yabancıları hedef alan şiddet olaylarında, 50 Afrikalı göçmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu
