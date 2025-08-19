Nijerya'da Yolcu Teknesi Alabora Oldu: 10 Ölü, 40 Kayıp

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişiden haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ABUJA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeyindeki Sokoto eyaletinde yaklaşık 50 kişiyi taşıyan yolcu teknesinin alabora olması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişiden haber alınamıyor.

Sokoto Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı Aminu Liman Bodinga, pazartesi günü Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada pazar öğleden sonra Goronyo yerel yönetim bölgesinde meydana gelen kazada en az 10 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Ahşap teknenin Goronyo'daki yerel pazara giderken alabora olduğunu belirten Bodinga, ilk belirlemelere göre kazanın "aşırı yükleme" nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

Ulusal Afet Yönetim Kurumu ise pazar gecesi yaptığı açıklamada 40'tan fazla kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Yerel dalgıçların ve gönüllülerin de katılımıyla arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nijerya'da genellikle aşırı yükleme, yetersiz güvenlik önlemleri ve kötü hava koşulları nedeniyle tekne kazaları sıkça yaşanıyor.

