Nijerya'nın Benue eyaletinde kaçırılan 13 öğrenci kurtarıldı

Nijerya'nın Benue eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda kaçırılan 14 öğrenciden 13'ü polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Kayıp olan 1 öğrenci için arama çalışmaları devam ediyor.

Nijerya'nın Benue eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda kaçırılan 14 öğrenciden 13'ü kurtarıldı.

Benue Polis Komiseri Ifeanyi Emenari, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Nisan'da silahlı çete üyelerinin Makurdi-Otukpo kara yolunda kaçırdığı 14 öğrencinin ardından polisin operasyon düzenlediğini belirtti.

Emenari, operasyonda, kaçırılan 14 öğrenciden 13'ünün kurtarıldığını, kalan 1 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
