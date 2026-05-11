Nijerya'da yolcu minibüsünün devrildiği kazada 11 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Ogun eyaletinde meydana gelen kazada bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Ogun Eyaleti Müdürü Oludare Ogunjobi, yolcu minibüsünün Abeokuta-Lagos kara yolundaki Eruku Köprüsü'nde devrildiğini bildirdi.
Ogunjobi, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını dile getiren Ogunjobi, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA / Adam Abu