Nijerya'da Üç Ayrı Patlamada 23 Kişi Hayatını Kaybetti, 108 Kişi Yaralandı

ABUJA, 17 Mart (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde pazartesi akşamı meydana gelen üç ayrı patlamada en az 23 kişi hayatını kaybederken, 108 kişi de yaralandı.

Borno Eyaleti polis sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, ilk incelemelere göre intihar bombacısı olduğu iddia edilen kişilerin Maiduguri Pazartesi Pazarı, Maiduguri Üniversitesi Eğitim Hastanesi girişi ve Postane Üst Geçidi bölgesinde el yapımı patlayıcıları infilak ettirdiğini belirtti.

Etkilenen bölgelerde güvenliği sağlamak ve olası tehditleri önlemek amacıyla hızla ortak bir güvenlik ekibi görevlendirildi. Sözcü, artırılan güvenlik önlemleri sayesinde durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

