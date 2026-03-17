Nijerya'da Üç Ayrı Patlamada 23 Kişi Hayatını Kaybetti, 108 Kişi Yaralandı

Nijerya'nın Maiduguri kentinde meydana gelen üç ayrı patlamada en az 23 kişi öldü, 108 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, intihar bombacısı olduğu iddia edilen saldırganların el yapımı patlayıcılarla gerçekleştirdiği saldırılara karşı önlemler aldı.

ABUJA, 17 Mart (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde pazartesi akşamı meydana gelen üç ayrı patlamada en az 23 kişi hayatını kaybederken, 108 kişi de yaralandı.

Borno Eyaleti polis sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, ilk incelemelere göre intihar bombacısı olduğu iddia edilen kişilerin Maiduguri Pazartesi Pazarı, Maiduguri Üniversitesi Eğitim Hastanesi girişi ve Postane Üst Geçidi bölgesinde el yapımı patlayıcıları infilak ettirdiğini belirtti.

Etkilenen bölgelerde güvenliği sağlamak ve olası tehditleri önlemek amacıyla hızla ortak bir güvenlik ekibi görevlendirildi. Sözcü, artırılan güvenlik önlemleri sayesinde durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Xinhua
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
İran'ın son saldırısı 'kör' etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir

İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler altüst
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu

Son dönemin çok tartışılan iddiasına Bakan Şimşek son noktayı koydu
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
Bayram öncesi borsada kritik gün bugün! Paranızı 5 gün alamayabilirsiniz

Geç kalan yandı! Bugünden sonra paranızı hemen çekemeyeceksiniz
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler